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سعر اليورو اليوم السبت 21-3-2020 في البنوك مقابل الجنيه

السبت 21/مارس/2020 - 12:40 م
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بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 21-3-2020، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 16.78 جنيه للشراء، و 17.32 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 16.90 جنيه للشراء، و17.02 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.78 جنيه للشراء، و17.32 جنيه للبيع.

 وسجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 16.82جنيه للشراء و17.32 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك البركة، نحو 17.02 جنيه للشراء و17.30 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.84 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.01جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 16.83 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.
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