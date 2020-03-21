سعر اليورو اليوم السبت 21-3-2020 في البنوك مقابل الجنيه

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 21-3-2020، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 16.78 جنيه للشراء، و 17.32 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:





سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 16.90 جنيه للشراء، و 17.02 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.78 جنيه للشراء، و 17.32 جنيه للبيع.





وسجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 16.82جنيه للشراء و 17.32 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك البركة، نحو 17.02 جنيه للشراء و 17.30 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.84 جنيه للشراء، و 17.34 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.01جنيه للشراء، و 17.37 جنيه للبيع.



