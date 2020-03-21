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حقيقة إصابة هيفاء وهبي بالكورونا

السبت 21/مارس/2020 - 12:44 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعربت الفنانة هيفاء وهبي عن استيائها الشديد من الخبر الذي تم تدواله مؤخرًا الذي يزعم إصابتها بفيروس "كورونا"، ونقلها الى احد المستشفيات للعلاج، وحرصت على نفى ذلك الخبر من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

نشرت هيفاء صورة الخبر الكاذب، وعلقت عليه قائلة:"‏ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطون وان الصحيفة محتارة إذا إشاعة بحسب (مجلة لها)"

وتابعت هيفاء وهبي في تغريدتها: "وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب بركي امها بتروح فيا و بركي اختها بيغط عقلبها بس اهم شي تكونوا ساهمتوا بشي مفيد شكرًا".


وفي سياق آخر، تشارك هيفاء وهبي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "أسود فاتح"، وهو من تأليف أمين جمال،إخراج كريم العدل بطولة هيفاء وهبي،شريف سلامة، معتصم النهار،أحمد فهمي،روجينا، صبري فواز،نانسي صلاح،عمر السعيد،حنان سليمان،رانيا منصور، نبيل نور الدين،فراس سعيد،حسام الجندي.


يشار أن آخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية مسلسل "لعنة كارما"،وهو من إخراج خيرى بشارة، بطولة زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، محمد سليمان، إيناس النجار، فارس رحومة.
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