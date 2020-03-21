في عيد الأم.. 5 أمهات عظيمات صنعن نجوم الكرة المصرية (تقرير)

تحتفل مصر اليوم السبت، بعيد الأم الـ64، حيث كان أول احتفال للمصريين بهذه المناسبة عام 1956،واعتاد المصريين علي تقديم الهدايا للأمهات في هذا اليوم تعبيرًا عن مدي حبهم وامتنانهم وتقديرهم لدورهن في الحياة.





وشهدت كرة القدم المصرية العديد من النماذج المثالية للأمهات اللاتي صنعن نجوم اللعبة المميزين، الذين أمتعوا وأسعدوا عشاق الساحرة المستديرة، وحصدوا العديد من الألقاب والبطولات خلال السنوات الماضية.





ويستعرض " الفجر الرياضي " أبرز الأمهات المثاليات في الكرة المصرية:-





- محمد أبوتريكة:





فاطمة حسين والدة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكة، واحدة من أبرز الأمهات المثاليات في الكرة المصرية، ساندت ودعمت نجلها بقوة وزرعت بداخله القيم والأخلاق النبيلة حتي صنعت منه واحد من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية الذين أسعدوا جماهير وعشاق الساحرة المستديرة في مصر بفضل أهدافه والبطولات التي حققها رفقة المارد الأحمر ومنتخب الفراعنة.





- حازم إمام:





استطاعت الدكتورة ماجي الحلواني برفقة زوجها الراحل حمادة إمام أحد رموز نادي الزمالك، أن تقدم للكرة المصرية واحد من اللاعبين الموهوبين وهو حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق والتي صنعت منه نموذجًا مثاليًا يُضرب به المثل في الأخلاق والقيم والمبادئ بالإضافة لموهبته الكروية التي لا يختلف عليها اثنين، ولازالت تدعمه بقوة حتي بعد اعتزاله كرة القدم ووفاة والده.





- محمد عبد الوهاب:





لا يمكن أن يمر عيد الأم دون أن نذكر واحدة من الأمهات المثاليات حقًا في مصر وتاريخ الكرة المصرية، وهي والدة نجم الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب، والذي دعمت وساندت ابنه بكل قوة حتي صنعت منه لاعبًا مميزًا ونموذجا وقدوة لكل الشباب، لكن لم يمهلها القدر فرصة حتي تري تألق ونجومية نجلها في الملاعب حيث وافته المنية عام 2006 ولم يتجاوز عمره الـ23 عامًا.





- محمود حسن "تريزيجيه":





لم تبخل والدة محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي السابق وأستون فيلا الإنجليزي الحالي، بأي مجهود أو عناء حتي تحقق حلم ابنه في ممارسة كرة القدم، وظلت تدعمه وتسانده بكل ما أوتيت من قوة بعد وفاة والده حتي وصلت به للانضمام لصفوف النادي الأهلي، ولم تتوقف عن دعمه حتي حقق ما هو أبعد من أحلامه بخوض تجربة احتراف خارج مصر وتحديدًا في انجلترا وبات واحد من أفضل اللاعبين المصريين حاليًا.

- حسين الشحات:





تحملت والدة حسين الشحات العناء والجهد في تربية أبنائها، وكانت دائمًا هى الدعم والسند لـ"الشحات" فى كل مراحل حياته، وعندما قررت الزواج اختارت له أبًا يسانده لتحقيق حلمه في ممارسة كرة القدم ويقوده من اللعب في حواري مدينة السلام للانضمام لواحد من أعرق أندية إفريقيا النادي الأهلي، كل ذلك جعل "الشحات" يصفها بالأم المكافحة وقام بتقبيل قدمها على الهواء خلال ظهورهما في برنامج "معكم" عبر فضائية CBC.



