يوم الأم Mother's Day في عيون السينما المصرية

يوم الأم Mother's Day | يوافق اليوم السبت الموافق الـ21 من مارس الجاري، ذكرى الاحتفال بعيد الأم، تكريمًا لعطائها الكبير، وسعيها الدائم في تربية الأبناء والتفاني والإخلاص لهم، حتى تراهم في أحسن حال دون مقابل، ما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ككل، فمهمتها هي مهمة وطن ونجاحها وتفانيها، ينعكس على تقدم الأم.





الاحتفال بـ يوم الأم Mother's Day





ويحتفل العالم العربي وبالطبع مصر بـ يوم الأم Mother's Dayفي الـ21 من مارس والموافق اليوم، وسط حالة من الترقب والخوف أحيانًا مما يحيط بنا، ولعل أبرز ما نواجهه الآن هو انتشار خطر "كورونا" المميت، والذي أصاب غالبية دول العالم.





السينما و يوم الأم Mother's Day





واحتفت السينماالمصرية بـ يوم الأم Mother's Day بتقديم نماذج كثيرة للأم، عبر أفلام شهد لها الجميع بالوطن العربي أنها أثرت وحملت قيمة إنسانية، انعكست على الحياة، وأثمرت في تعلم بعض الأمور من شأنه تخطى الأزمات والمحن.





أعمال يوم الأم Mother's Day





قدمت السينما المصرية أعمالًا لطالما تعرض في احتفال يوم الأم Mother's Day تناولت الأمومة، بكافة ما تحمله الكلمة من معنى، وباختلاف طبقات الأمهات، فقدمت الأم الحنونة، العاطفية، المتسلطة، الحشرية، المتفانية، المضحية، يترك لنا أبطالها سجلًا مشرفًا استوفى كل الطبقات، وقدم جميع الشخصيات.





أبز الأمهات في السينما يوم الأم Mother's Day





ولعل أبرز الشخصيات التي قدمت للسينما المصرية، بمناسبة يوم الأم Mother's Day هي التي قدمها عظماء الفن الجميل، نتذكر على سبيل المثال لا الحصر، الأم العظيمة فردوس محمد، والجميلة ماري منيب، كريمة مختار، سميرة سعيد، القديرة تحية كاريوكا، الدلوعة شادية، ولا ننسى سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، من قدموا أعمالاً بقيت، برغم رحيلهم من سنوات.





شخصيات يوم الأم Mother's Day





تنوعت الشخصيات، ما أثرى من الأعمال الفنية الخالدة، ولطالما نستدعيها مع احتفالات يوم الأم Mother's Day ونسرد بعض الشخصيات، لكم في السطور التالية:





يوم الأم Mother's Day وتحية كاريوكا





جسدت الجميلة تحية كاريوكا في فيلم "أم العروسة"، دورًا كبيرًا برفقة فتى الشاشة في ذلك الوقت النجم عماد حمدي، حيث قامت وكأنها أم واقعية، ليسرد الفيلم مشاهدًا لا تختلف عن واقعنا، وتقوم بتربية الأبناء والوقوف مع زوجها برغم حاجته، إلا أنها قدمت دورًا للأم العظيمة، استدعى أن نتذكره في يوم يوم الأم Mother's Day .





كريمة مختار في يوم الأم Mother's Day





واحتلت النجم كريمة مختار، هي الأخرى مكانة كبيرة، حيث قدمت العديد من الأعمال التي عبرت عن الأم المصرية، ورصدت معاناتها في ظل محدودية الدخل والزيادة الكبيرة في عدد الأبناء، وهو ما شخصته في "الحفيد" أحد الأفلام العظيمة في تاريخ السينما المصرية، وعفوية آداء فرضت نفسها في يوم الأم Mother's Day وإن مرت السنون إلا أنها أعمال خالدة.





أم السينما المصرية نذكرها في يوم الأم Mother's Day





وأما عن فردوس محمد، تلك الأم الحنون، حينما تراها على شاشات التليفزيون، ترى فيها والدتك بطيبتها وخوفها وعشقها وتفانيها، حيث قدمت الكثير من الأعمال الكبيرة، التي لا تنسى في يوم الأم Mother's Day ولعل أبرزها "صراع في الميناء" وكانت أمًا لرجب الشخصية التي برع في أدائها العالمي عمر الشريف، ووقوفها أمام حليم في فيلم "يوم من عمري"، وقامت بدور الأم الكفيفة بإتقان جعل العندليب الأسمر عبدالحليم يتأثر ويبكي في كواليس الفيلم قائلًا: شعرت وكأنها أمي".





أعمال يوم الأم Mother's Day الخالدة





وتبقى القيمة الفنية للأعمال التي تحمل هدفًا هي التي تصمد في وجه الزمن، ويخلدها التاريخ، ولو رحلت أجساد من قدموا تلك الأعمال، ليفرق الجميع وعلى مر العصور، بين الفن ومدعيه بسهولة، ولعل أكبر شاهد هو أننا تذكرنا في احتفالنا اليوم بـ يوم الأم Mother's Day هذه الشخصيات الفنية الراقية، التي قدمت فنًا لن يتكرر.



