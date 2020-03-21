احتفالا بعيد الأم.. إيمان العاصي مع ابنتها ريتاج في جلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة إيمان العاصي، بجلسة تصوير جديدة مع ابنتها ريتاج بعدسة خالد فضة، احتفالًا بعيد الأم.



وظهرت إيمان، خلال الصور مرتدية"تنورة شفون قصيرة باللون الاسود وتيشرت باللون الابيض وجاكيت جلد باللون الاسود وكان شعرها منسدل قصير واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم ابرزت إطلالتها بحلق فضي طويل".



وظهرت ابنتها ريتاج، مرتدية"تنورة قصيرة شيفون باللون الاسود وجاكيت جلد باللون الاسود وتيشرت باللون الابيض وهاف بوت".



ويعرض لإيمان، حاليًا مسلسل "مملكة إبليس"، الذي تعرض حاليًا على احدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، ويشارك في البطولة الفنان أحمد داود وسلوى خطاب وأسماء جلال.



يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي، مسلسل "بخط اليد"، الذي عرض مؤخرًا على أحدى الشاشات الفضائية، وينتمي لنوعية الأعمال ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، ويشارك في بطولته الفنانة سوسن بدر وأحمد رزق وصفاء جلال وخالد كمال.