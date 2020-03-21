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التصريح بدفن جثتي زوجين عثر عليهما في البدرشين

السبت 21/مارس/2020 - 12:37 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح بدفن جثتي زوجين عثر عليهما داخل شقتهما، بمركز البدرشين، إثر اختناقهما بسبب تسرب الغاز من السخان.

وكانت تسلمت النيابة، تقرير مفتش الصحة الذي أكد، بعدم وجود شبهه جنائية، حول وفاة الزوجين، وأنها نتيجة إسفكسيا الخنق.

وكان لقي عامل وزوجته مصرعهما صباح أمس الخميس، خنقًا إثر تسرب الغاز من السخان داخل شقتهما بنطاق مركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ الرائد محمد طبلية رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقيب أحمد فايز، النقيب محمد جمال برغش.

وكشفت معاينة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى عدم وجود أي إصابات ظاهربة بالجثتين، وبتوقيع الكشف الطبي عليهما تبين أن سبب الوفاة خنقا إثر حدوث تسرب لغاز السخان، ما نتج عنه اختناقهما مما أدي إلى وفاتهما في الحال متأثرين بإصابتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لتولي التحقيقات.

وفي سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطلين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة بأكتوبر.

وكشفت التحقيقات، أن عاطلين كانا يروجان لبيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، على عملائهما بالمنطقة، وذلك لاحتياجهما للمال والمكسب السريع مقابل الاتجار، وكان يتواصلان مع عملائهما عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزتهم كيلو ونصف من الحشيش، بالإضافة لأقراص مخدرة حوالي ٢٩٢ قرصًا. 

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط اثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما كيلو ونصف حشيش وأقراص مخدرة، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. 

وورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر برئاسة المقدم إسلام سمير، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام، 292 قرصا مخدرا، 4 هواتف محمول، مبلغ ومالي. 

وبمواجهتهما أقرا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بحيازتهم للمضبوطات المشار إليها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 
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الكلمات المفتاحية

جثتي زوجين تصريح بدفن البدرشين

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