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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت 21-3-2020

السبت 21/مارس/2020 - 12:22 م
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بوابة الفجر
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 21-3-2020، حيث سجل متوسط سعر الريال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار كما يلي:


سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى، وسجل 4.15   جنيه للشراء، وسجل 4.19 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.15  جنيه للشراء، و4.20  جنيه للبيع.

 
وسجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.14  جنيه للشراء، و4.24  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.16  جنيه للشراء و4.21  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.15  جنيه للشرا، و4.21  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

 سجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 4.16جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

 
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