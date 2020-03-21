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إدريس ألبا يتحدى إصابته بفيروس كورونا ويرقص داخل الحجر الصحي

السبت 21/مارس/2020 - 12:31 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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لجأ الممثل البريطاني إدريس إلبا إلى الرقص خلال وجوده في الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونشر إلبا (البالغ 47 عاماً) مقطع فيديو لنفسه على موقع تويتر أمس، وهو يرقص على موسيقى الراب.

وتحت عنوان "الطريق الطويل 2" قام إلبا بالغناء خلال الفيديو عن خضوعه للعزل الذاتي، وعن أخطار وباء فيروس كورونا.

وكتب إلبا "أقضي الوقت.. أشكركم جميعاً لدعمكم وتشجيعكم الآن، هذا يعني لي الكثير، الابتكار هو علاجي.. رغم اعتقادي أنني أدفع ساب (زوجتي) للجنون".

وكان الممثل البريطاني قد أكد الاثنين الماضي إصابته بفيروس كورونا وحث المواطنين على الالتزام بدعوة الحكومة إلى التباعد الاجتماعي.

وقال إلبا في مقطع فيديو لمتابعيه على موقع تويتر، والبالغ عددهم 2.7 مليون شخص: "أنا بخير.. لم تظهر علي أي أعراض.. لقد خضعت للفحص لأنني أدركت أنني تعرضت لشخص اتضحت إصابته" مضيفاً: "امكثوا في منازلكم أيها الناس وكونوا واقعيي".

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