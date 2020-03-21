عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

أعلن الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية بجمهورية مصر العربية ابتداء من صباح يوم غد الأحد الموافق ٢٢ مارس وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٠ وذلك للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعايير العالمية، وذلك استمرارًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وخلال هذه الفترة سيتم أيضا، عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمناطق لطرق الوقاية والحماية من الفيروس.



