من خلال "الفجر الفني".. زوجة تامر عاشور تحث متابعيها على البقاء بالمنزل



وجهت سمر أبو شقة زوجة الفنان تامر عاشور، عدة نصائح لمتابعيها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال"الفجر الفني".



وظهرت سمر، في مقطع الفيديو الذي أرسلته ل"الفجر الفني" بمنزلها حيث قالت،:"إنه لا بد لنا من الالتزام بتعليمات الوقاية، حتى نحد من انتشار الفيروس، مؤكدة على أن أهم إجراء يجب اتباعه هو المكوث في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين.



مشددة على أهمية دور الدولة الكبير، وعلى توعية أكبر قدر من الناس الذي لم يتوفر لديهم المعلومات الكافية عن الوقاية ضد المرض".



واختتمت حديثها بطلبها من القادرين مساعدة المحتاجين والأسر المتضررة من الإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

