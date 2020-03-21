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أنجولا تسجل أول إصابتين بفيروس كورونا
السبت 21/مارس/2020 - 12:21 م
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وكالات
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سجلت وزارة الصحة في أنجولا، اليوم السبت، أول إصابتين بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.
وتتسابق العديد من الدول مع الزمن لصناعة لقاح مضاد لكورونا الذي ظهر في
ديسمبر الماضي، ووصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد،
الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات
ترتفع بسرعة كبيرة.
وتتسابق العديد من الدول مع الزمن لصناعة لقاح مضاد لكورونا الذي ظهر في
ديسمبر الماضي، ووصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد،
الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات
ترتفع بسرعة كبيرة.
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