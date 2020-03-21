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"21 مارس".. مناسبات عالمية تنافس عيد الأم

السبت 21/مارس/2020 - 12:22 م
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بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تحتفل معظم الدول العربية ومصر بعيد الأم اليوم الموافق 21 مارس، وهو يوم تقدم الهدايا الرمزية كالورد والعطور للأمهات تعبيرًا عن الحب والتقدير والامتنان لدورهن العظيم.

وهناك مناسبات عالمية تتضمن عيد الأم في 21 مارس، فيجهلها كثير من الناس ولا تحظى بالشهرة نفسها للاحتفال بيوم الأم.

وفيما يلي ترصد "الفجر" في السطور التالية أهم المناسبات العالمية التي تتزامن مع عيد الأم:

1_اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري

ففي ذلك اليوم من سنة 1960، أطلقت الشرطة الرصاص فقتلت أكثر من 69 شخصا في مظاهرة سلمية في مدينة شاربفيل، جنوب أفريقيا، وذلك بعد اعتراضهم على "قوانين المرور" المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري، وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ال 21 من مارس يوما دوليا لمحاربة كل أشكال التمييز والعنصرية، وتحتفل جنوب أفريقيا خاصة بهذا اليوم كل عام، تخليدًا لنضالها الطويل ضد تمييز البيض.

2-اليوم العالمي للشجرة

أصدرت الجمعية الأمم المتحدة قرارا بتسمية يوم 21 مارس، يوم عالميا للغابات والأشجار، ويشجع فيه الناس على زراعة الأشجار والاعتناء بها، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة رقعة المساحات الخضراء، وترميم الغابات الطبيعية بزرع غابات اصطناعية، مع إعطاء المزيد من الاهتمام بالأشجار المزروعة وحمايتها وترميمها.

3- اليوم العالمي للشعر

يحتفل باليوم العالمي للشعر في 21 مارس من كل عام، اذ أعلنته منظمة اليونسكو عام 1999، ويهدف على تشجيع القراءة والكتابة، إذ تنظم فيه الاحتفالات والمهرجانات والمسابقات الشعرية، بناء على طلب من مهرجان ربيع الثقافة الفلسطينية بضرورة تسمية يوم عالمي للشعر.

4- اليوم العالمي لمتلازمة داون

اليوم العالمي لمتلازمة داون يتم الاحتفال به في مارس 21 من كل عام، اذ اعتمدت جميعة الأمم المتحدة قرارا في ديسمبر عام 2011، الذي ينص على إعلان يوم 21 مارس يوما عالميا لمتلازمة الداون، وكان أول احتفال به في عام 2012، إذ يجتمع الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون، وأولئك الذين يعيشون ويعملون معهم في جميع أنحاء العالم، لتنظيم والمشاركة في الأنشطة والفعاليات لزيادة الوعي العام وإنشاء صوت عالمي واحد للدفاع عن حقوقهم.






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الكلمات المفتاحية

مناسبات متلازمة داون عيد الام اخبار العالم

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