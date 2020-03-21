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"التخطيط": تنفيذ 19 مشروعًا استثماريًا بالقطاع الصحي بتكلفة 624 مليون جنيه

السبت 21/مارس/2020 - 12:19 م
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بوابة الفجر
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واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإعلان عن تقارير حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالى 19/2020 وذلك فى قطاع الصحة، يأتى هذا فى إطار الالتزام بالإعلان عن برنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية بالدولة ومخرجات تلك المشروعات.
 
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقرير جاء بهدف تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية وحفاظًا على مبدأ الشفافية، والعمل من أجل توعية المواطن بحجم الإنجازات التى تقدمها الدولة خلال فترة المتابعة، موضحة أن ذلك يأتى في ضوء تفعيل دور المتابعة اللاحقة لمرحلة ما بعد التنفيذ لضمان دخول تلك المشروعات الخدمة، مما يسهم في ضمان استفادة المواطن فعليًا من تلك المشروعات التنموية وتحقيق العائد الحقيقي المستهدف للاستثمار العام.
 
وأضافت وزيرة التخطيط، أن بيانات المتابعة لتقرير حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من 19/2020 في قطاع الصحة، تشير إلى الانتهاء من تنفيذ 19 مشروعًا استثماريًا، بتكلفة استثمارية كلية 624 مليون جنيه، في 9 محافظات هى بورسعيد، أسيوط، الجيزة، الغربية، القليوبية، بني سويف، دمياط، قنا وكفر الشيخ. 
 
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أبرز مشروعات قطاع الصحة التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال النصف الأول من 19/2020 وهى مستشفى أبو تيج النموذجي بمحافظة أسيوط، ومستشفى قها المركزي (المرحلة الأولى) بمحافظة القليوبية، ومستشفى الزهور النموذجي، ومستشفى الرمد (المرحلة الثانية) بمحافظة بورسعيد.  
 
وأوضح التقرير أنه تم إضافة 451 سرير جديد إلى المستشفيات الحكومية ومستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية، بالإضافة إلى تطوير وتجهيز 6 مستشفيات، وتشغيل 6 مستشفيات على النظام النموذجي، في محافظات القاهرة، الجيزة، الأقصر، أسوان وجنوب سيناء، وكذا علاج 211 ألف مواطن من فيروس سي. 
 
وتابع التقرير أنه تم خلال النصف الأول من العام المالي 19/2020 علاج 1.7 مليون مواطن منهم 500 ألف مواطن من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 28% من إجمالي المواطنين الذين تم علاجهم على نفقة الدولة، كما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة من مستشفيات وزارة الإنتاج الحربي نحو 86.3 ألف مواطن. 
 
كما أنه في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، تم تجهيز 28 منشأة طبية طبقًا لمعايير الجودة، وشمول 547.6 ألف مواطن ضمن المنظومة (168.2 ألف أسرة)، وفي إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، تم فحص أكثر من 4 مليون سيدة في 20 محافظة.
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