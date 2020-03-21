7 أطعمة ومشروبات تحارب كورونا

في ظل انتشار فيروس كورونا في عدد من دول العالم وخاصة مصر، ينبغي لك معرفة المشروبات والأطعمة التي تساعد بشكل كبير في مواجهة فيروس كورونا، لأنها تعمل على تقوية المناعة.





وفي هذا السياق، قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية: إن هناك تأثير مباشر للأطعمة على فيروس كورونا المعروف عليما باسم "كوفيد-19"، ولكن الغذاء الصحي يزيد من مناعة الجسم وبالتالي يقلل ظهور أعراض شديدة أو مضاعفات من المرض.





الأطعمة الغنية بالزنك





تساعد الأطعمة الغنية بالزنك على تعزيز جهاز المناعة ومكافحة الفيروسات، ومن أهم هذه الأطعمة، الأسماك، والمحار، واللحوم الحمراء، ولحم الضأن، والسبانخ، والبقوليات، والمكسرات.



البيض





البيض يحتوي على أكثر من 20 نوعًا من الفيتامينات والمعادن الأساسية، كما يحتوي على عنصر السيلينيوم، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تلعب دورًا رئيسًا في تقوية الجهاز المناعي.

الفواكه الحمضية



وتحتوي الفواكه الحمضية "الجريب فروت، والبرتقال، واليوسفي، والليمون" على فيتامين سي، الذي يساعد على تعزيز جهاز المناعة، كما يساع على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تعمل على مكافحة الأمراض والالتهابات، ولا يستطيع الجسم إنتاج فيتامين سي تلقائيًا لذلك يجب الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي عليه.



الثوم



ةيساهم الثوم في رفع مناعة الجسم للحد من الإصابة بمختلف الأمراض، كما أقر المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية الأمريكي، أنه يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم، وإبطاء تصلب الشرايين، ويسبب تعزيز مناعة الجسم بسبب احتوائه على كميات مُركزة من المركبات التي تحتوي على الكبريت، مثل الأليسين.

الشاي الأخضر



يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، كما يحتوي على مركبات "الفلافونويد" التي يُعتقد أنها تساعد في منع إنتاج الإنزيمات التي تنتشر الفيروسات في الجسم.

الزنجبيل



ويدخل الزنجبيل ضمن قائمة الأعشاب الطبية ويتم عادة استخدام جذوره كتوابل، كما ويمكن تناوله طازجًا أو شرب منقوعه أو مغليه أو استخدام مسحوقه أو زيته لأغراض علاجية.

الينسون



الينسون غني بمعادن عدّة كالكالسيوم، والفسفور، والمنغنيز، والمغنيسيوم، والزنك، والنحاس، والحديد، كما يحتوي على زيوت عطرية ومجموعة من البروتينات والألياف ومضادات الأكسدة ونسبة من الكربوهيدرات والفلافونيدات والأحماض الدهنية والبيتاكاروتينات.







وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، و6 أجانب من جنسيات مختلفة.

ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



