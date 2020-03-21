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شعبة المستوردين: "كورونا" يضرب مبيعات عيد الأم في مقتل

السبت 21/مارس/2020 - 12:15 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قال خالد حطب عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، انتشار فيروس كورونا تسبب في وقف مبعيات الادوات المنزلية من هدايا عيد الام، وأن ما تم بيعيه لا يمثل نحو 25%  الي 30% مقارنة بالاعوام السابقة.


وأضاف "حطب" المرشح لمجلس ادارة الشعبة العامة للمستوردين بقائمة أبناء مصر، أنه "من الواضح جدا تأثر السوق وقلة الطلب على المبيعات خاصة ونحن الان فى عيد الام،  ويرجع هذا الى تخوف المواطنين من التواجد اماكن المزدحمة بسبب انتشار فيروس كورونا،  وبالتالى يؤدى هذا الى توقف حركة البيع والشراء"، علي حد وصفه.


وأشار إلي أن أسعار هدايا "عيد الأم" من الأدوات المنزلية مستقرة نسبيا، مقارنة بالعام الماضي، الذي تراجعت فيه المبيعات نتيجة لضعف القوى الشرائية للمواطنين.


وأضاف أن هناك إرتفاعا في أسعار الأجهزة الكهربائية، نتيجة التخوف  من نقص قطع الغيار والمكونات الصينية وأوقات توريدها تأثرا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإرتفاع لايتعدي الـ ٥% لافتًا إلى أن الأسواق تعاني حالة ركود كبيرة.


ولفت النظر إلي أن المولات التجارية قدمت تخفيضات خلال شهر "عيد الأم"  علي جميع المنتجات بكافة الفروع وتراوحت التخفيضات بين 15 و50%. 


وأشار إلي أن المواطنين متخوفا من الاحداث المقبلة، ولم تقم نسبة كبيرة منهم بالشراء، واتجهت مظعم السيولة لدي المواطنين الي شراء المطهرات والمنظفات والمواد الغذائية، والغالبية العظمي أجأت الشراء تخوفا من الاحداث المصاحبة لانتشار فيروس كورونا.
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