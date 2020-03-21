الأرصاد: اليوم بداية فصل الربيع رسميا.. وارتفاع في الحرارة غدا

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن اليوم هو بداية فصل الربيع رسميًا، مشيرًا إلى أننا مازالنا نستشعر نسمات البرودة خلال ساعات النهار، وطقس شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.





وناشد "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية، ومتابعة النشرات الجوية لمعرفة الأيام التي يكون بها ارتفاع في درجات الحرارة، حيث أن درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض الشديد خلال الفترة القادمة، وليس هناك استقرار في الاحوال الجوية نهائيًا، موضحًا أن درجات الحرارة اليوم على القاهرة 18-19 درجة نهارًا، و11-12 في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، مع هدوء سرعات الرياح مما يشعرنا باستقرار الطقس نسبيًا، موضحًا أننا سنشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة غدًا لـ 21-22 درجة، وتصل بعد غد لـ 28-29 درجة.





وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن فرص تساقط الامطار تنحصر اليوم على السواحل الشمالية الشرقية بداية من بورسعيد العريش رفح وشمال سيناء، واجزاء من شرق الدلتا، تكون خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.





وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن تشهد القاهرة غدا الأحد، طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون شبورة صباحا مع شوائب عالقة ورياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى الوجه البحري سيكون لطيفا صباحًا وشديد البرودة ليلا والرياح ستكون أغلبها نشطة مثيرة للأتربة غربا.





وقال الخبراء: إن السواحل الشمالية تشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد شمال الصعيد طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائبا عالقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، فالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.





ويشهد اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضا طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة.





وأوضح الخبراء، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا باردا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.



