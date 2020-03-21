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رسميًا.. موعد ظهور لقاح فيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 12:02 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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نقلت قناة العربية، عن السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان، قوله إن النصر التام على فيروس "كورونا" ما زال بعيدًا.

 

وشد السفير الصيني، في الوقت ذاته، على نجاح بلاده في محاصرة الفيروس الذي وصفته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي بالوباء أو الجائحة.

 

وأضاف السفير الصيني، في تصريحات صحفية لقناة العربية: "الخبراء الصينيين بدأوا العمل على تطوير لقاح للفيروس بعد أن حددوا السلالة الجينية له"، مؤكدا أنه "قد يبصر هذا اللقاح النور في شهر سبتمبر المقبل بعد أن يجروا الاختبارات القاسية عليه".

 

وتابع: "أن فريقا من الخبراء الصينيين والأمريكيين وفرقا طبية من دول أخرى يعملون ليلا نهارا من أجل تطوير اللقاح، وهناك تقدّم كبير في هذا الشأن بعد أن أجروا الاختبارات"، مشددا على "أهمية التعاون والتكافل الدولي، لأن لا حدود لفيروس كورونا فهو عدو مشترك للبشرية، والتعاون الدولي مطلوب لتطوير إجراءات الوقاية للقضاء عليه وهو ما تشدد عليه منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة".

 

ولفت السفير الصيني،  إلى أن بلاده لم تسجل في اليومين الماضيين إصابات جديدة، كما نجحت في حصر انتقال الفيروس في مدينة ووباي عاصمة إقليم ووهان إلى مناطق صينية أخرى، مضيفًا: "وما زلنا في مرحلة مهمة للحفاظ على هذا الوضع مع عودة النشاط الاقتصادي الى الصين وانتهاء المواطنين من فترة الحجر الصحي".

 

وكانت الدول ومعها بعض الشركات والمعاهد الخاصة بالأبحاث العلمية، قد تتسابق مع الزمن لصناعة لقاح مضاد لكورونا الذي ظهر في ديسمبر الماضي، ووصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

 

 

 

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