تايلاند تغلق مراكز تجارية مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

كشفت السلطات في تايلاند، أنها ستغلق مراكز التسوق في العاصمة بانكوك حيث أعلنت البلاد عن أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا، اليوم السبت.





وقال محافظ بانكوك، أسوين كوانموانج، في بيان، إن المولات، باستثناء المتاجر الكبيرة، ستغلق لمدة 22 يومًا بدءًا من 22 مارس إلى 12 أبريل في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف "أسوين"، في بث مباشر على فيسبوك: "بالنسبة للمراكز التجارية، ستفتح فقط المناطق التي تبيع المواد الغذائية والسلع المستخدمة في الحياة اليومية".





شوهدت طوابير طويلة وحشود من المتسوقين في محل بقالة في وسط مدينة بانكوك وعرباتهم مليئة بالبضائع المجففة والطعام والدواء.





وطالب المحافظ، الجمهور، بعدم الذعر وتخزين البضائع، وقال: "أرجوكم لا تقلقوا، أنا أضمن أنك ستتمكن من شراء الطعام والبضائع بشكل كاف".





ستفتح المطاعم لطلب الطلبات الخارجية وستبقى الصيدليات مفتوحة أيضًا. وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي أبلغت فيه تايلاند عن 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، ليرتفع العدد إلى 411، ومعظم الحالات في بانكوك.





وقال تايسين ويسانويوثين، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، إن الحالات الجديدة مرتبطة بالعدوى السابقة من مباراة ملاكمة ومجمع ترفيهي وتجمع ديني في ماليزيا المجاورة.





كما تم تضمين الملاكمة وصالونات التجميل والأروقة في إعلان الإغلاق.





ويواجه من يخالف هذا الأمر عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو غرامة تصل إلى 100 ألف بات.



