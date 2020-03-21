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TeN تمنح العاملين المقيمين خارج القاهرة إجازة مدفوعة الأجر ضمن الإجراءات الاحترازية
السبت 21/مارس/2020 - 11:50 ص
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أحمد رمضان متولي
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استمرارًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها إدارة قناة TeN لمواجهة فيروس كورونا قررت إدارة القناة منح العاملين الذين تقع مقار إقامتهم خارج القاهرة الكبرى إجازة مدفوعة الأجر حتى يوم ٣١ مارس الجاري.
ووجه الإعلامي نشأت الديهي، الرئيس التنفيذي للقناة جميع العاملين بضرورة الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية المعلن عنها مسبقا، المتعلقة بإجراءات السلامة الصحية، بالإضافة إلى ما أقرته الحكومة المصرية من ضوابط لمواجهة كورونا، مشيرا إلى أن إدارة القناة ستتعامل بمنتهى الحسم لتنفيذ كل الضوابط الوقائية دون أي استثناءات حرصا على سلامة جميع عامليها والمجتمع
يشار إلى أن القناة تدعم بشكل كامل كافة المبادرات والحملات التي من شأنها الحفاظ على سلامة الجميع من خطر فيروس كورونا، وفي إطار حملة خليك في البيت تنوه القناة إلى أنها تقدم خريطة برامجية متنوعة تلبي كافة اهتمامات الأسرة على مدار 24 ساعة، بجانب المحتوى الإخباري والبرامجي المتنوع والعديد من مسلسلات على مدار اليوم
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