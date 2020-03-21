TeN تمنح العاملين المقيمين خارج القاهرة إجازة مدفوعة الأجر ضمن الإجراءات الاحترازية





استمرارًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها إدارة قناة TeN لمواجهة فيروس كورونا قررت إدارة القناة منح العاملين الذين تقع مقار إقامتهم خارج القاهرة الكبرى إجازة مدفوعة الأجر حتى يوم ٣١ مارس الجاري.





ووجه الإعلامي نشأت الديهي، الرئيس التنفيذي للقناة جميع العاملين بضرورة الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية المعلن عنها مسبقا، المتعلقة بإجراءات السلامة الصحية، بالإضافة إلى ما أقرته الحكومة المصرية من ضوابط لمواجهة كورونا، مشيرا إلى أن إدارة القناة ستتعامل بمنتهى الحسم لتنفيذ كل الضوابط الوقائية دون أي استثناءات حرصا على سلامة جميع عامليها والمجتمع



