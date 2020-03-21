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الأم المثالية من متحديات الإعاقة: "كافحت كتير وربنا راضاني"

السبت 21/مارس/2020 - 11:51 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت أمينة عبد الحميد، الأم المثالية الاولى من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية، إنها تعمل بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وحاصلة على دبلومة تخاطب وحرف بيئية، ومديرة جمعية، مشيرة إلى أنه حدث لها إعاقة منذ الطفولة منذ أن كانت بعمر 6 شهور أخذت 3 جرعات تطعيم، وكانت الجرعة الثالثة فاسدة مما تسبب في إعاقتها وإصابتها بشلل.

وأكدت أمينة عبد الحميد، خلال حوارها مع مراسل برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أنها شاركت في مشروع محو أمية أثناء دراستها بالمرحلة الإعدادية بمعهد الشلل، ونجحت في تعليم 120 فرد هي وصديق لها في سن صغير لمدة 3 شهور، وهذا أعطاها ثقة بنفسها، وبعدها حينما وصلت للثانوية تم تعيينها بنسبة الـ 5% للمعاقين في الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم بدأت تشارك في الجمعيات الخيرية للمعاقين.

وتابعت الأم المثالية الاولى من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية، أنها تزوجت بعمر 18 عام، وتعرفت على زوجها حينما كانت تعمل بعيادة طبيب، وكان زوجها مريض جاء للكشف، وتحدث معها وطلب منها الزواج، وبعد زواجهم بـ 10 سنوات، وأنجبت بنتين وولد، أصبح زوجها يعاني من مرض القلب، وعملت بالعديد من المهن بمساعدة أبناءها لها بعد وفاة زوجها، معربة عن بالغ سعادتها بتكريمها، قائلة: "أنا كافحت كتير قوي، وربنا رضاني أني أبقى أم مثالية على مستوى الجمهورية"، مشددة على أن تكريمها كانت مفاجئة كبيرة بالنسبة لها.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أسماء الفائزين بالأم المثالية لعام 2020، حيث تبين أن الأولى على الجمهورية من دمياط والثانية من الإسكندرية والثالثة من بني سويف.

وأعلنت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية وعددهم 32 أمًّا فائزة، وذلك وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، حيث تقدم لهذا العام 762 أمًّا للاشتراك بمسابقة الامهات المثاليات على مستوى المحافظات انطبقت الشروط على 404 أمهات.

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تطبق الإجراءات اللازمة في منع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا، ولكن حدث تكريم الأم المثالية حدث هام.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا عيد الأم الأم المثالية اسماء الأمهات المثاليات

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