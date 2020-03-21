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"المتحدة" تقدم برامج تعليمية للطلبة فى المنزل على قنواتها

السبت 21/مارس/2020 - 11:44 ص
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بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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في إطار حرص المتحدة للخدمات الإعلامية  على المسئولية  المجتمعية للمجموعة و ما يتطلبه من دور تنموي وتعليمي قررت تخصيص فترة تعليمية  مفتوحة على قنواتها لطلاب الشهادة الإعدادية والصف الاول والثاني الثانوي والشهادة الثانوية  و يأتى هذا بناء على طلب قطاع عريض من مشاهدى القنوات بعد تعليق الدراسة حماية للطلاب من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى بإسم المجموعة أن القرار سيتم قريبا تنفيذه بتخصيص الفترة من 8 صباحا و حتى 12 ظهرا على قناتى CBC و الحياة العامة و ذلك لبث المحتوى التعليمى الخاص بالشهادة الأعدادية و الشهادة الثانوية العامة فى صورة شرح للمناهج فى مختلف المواد كما سيتم تقديم المراجعات النهائية للصف الأول و الثانى الثانوى قبل الامتحانات كما أفاد أن الأستاذ تامر مرسى رئيس مجلس ادارة المجموعة شدد على تسخير كافة امكانات المجموعة لتقديم هذه البرامج فى صورة مميزة و سيتم فى القريب العاجل الأعلان عن مواعيد تقديم تلك البرامج التعليمية على القنوات المحددة.

 ويأتي هذا بعد تمشيا مع اعلان المتحدة للخدمات الاعلامية عن دعمها لمبادرة #خليك_فى_البيت.
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