الخط الساخن وحجز الكشف في الوحدات.. إجراءات متواصلة من "الصحة" لمواجهة كورونا

إجراءات مكثفة، تتخذها وزارة الصحة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، في أنحاء البلاد، كاستمرار الخط الساخن في تلقي الاستفسارات الواردة من المواطنين، إضافة إلى بدء حجز مواعيد الكشف في الوحدات والمراكز التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.





تحذيرات الصحة





وتزداد المخاوف، يوما تلو الآخر، حيث حذرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، من تكرار سيناريو إيران وتجربتها مع فيروس كورونا في مصر، فيما يتعلق بالارتفاع الشديد في نسبة الإصابات والوفيات بالفيروس، وما تعانيه المنظومة الصحية لديهم.





وأكدت أن ما حدث في إيران من إصابات كان بسبب بعض الطقوس الدينية، وإيران الآن أصيب بها الآلاف.



وطالبت وزيرة الصحة، المواطنين باتباع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لأنها لا تعلم عواقب استمرار الاختلاط بين المواطنين، وتجاهل الرسائل والإجراءات التي اتخذتها الدولة.





وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم عمل تقصي عن أول حالة أصيب في مصر، وتم الكشف عن أكثر من 350 مخالط به، ونفس الوضع تم تطبيقه على الإصابة الثانية في مصر، وتم رصد المئات ممن خالطوه.

استمرار عمل الخط الساخن 105



ويواصل الخط الساخن 105 التابع لوزارة الصحة والسكان، تقديم الاستفسارات اللازمة للجمهور عن فيروس كورونا وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس، التي تتمثل في الحمي والسعال وضيق التنفس واحمرار العينين.

حجز الكشف في الوحدات



كما أعلنت إدارة الهيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، بدء حجز مواعيد الكشف في الوحدات والمراكز التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة بورسعيد، وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن 15344.