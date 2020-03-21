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قيادي وفدي: الحكومة تبذل قصارى جهدها لمواجهة كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 11:48 ص
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المهندس حمدي قوطة
المهندس حمدي قوطة
دينا إبراهيم
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أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أهمية التزام المواطنين بالتعليمات الحكومية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال "قوطة" في بيان اليوم السبت: إنه رغم فرض الحكومة قرارات بعدم تقديم الشيشة في المقاهي إلا أن البعض ما زال يقدمها وكذلك إجراءات وطرق الوقاية من الفيروس غير متبعة من جانب الكثير من المواطنين.

وتابع رئيس لجنة التجارة والصناعة لحزب الوفد أن "المسئولية الكبيرة تقع على عاتق الشعب المصري نفسه وليس على الحكومة ومؤسسات الدولة رغم أهمية دورها".

وأشار إلى أن الحكومة لا يمكنها إحكام السيطرة على المقاهي والمحلات والأسواق والملاهي الليلية والحانات وغيرها بنسبة 100٪؜ وهذا لا يعني تقصيرها بل على العكس تبذل أقصى ما في وسعها للسيطرة على ذلك.

وشدد على أن الرهان الحالي في مواجهة كورونا المستجد الغامض على وعي المصريين لافتا إلى أن كافة دول العالم في حالة تأهب وطوارئ ما يدل على خطورة الوضع.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، و6 أجانب من جنسيات مختلفة.

ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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