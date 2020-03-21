سعد الصغير لوالدته الراحلة: "عمري ما هنساكي أبدًا"





وفي سياق آخر، يُشارك سعج الصغير في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ولاد امبابة"، وهو من تأليف أيمن بكري، بطولة فريدة سيف النصر،سمير غانم،أحمد شيبه،مراد فكري،برلنتي فؤاد،عبد الله مشرف،نادر أبو الليف،إسماعيل فرغلي،هاني الأسمر، شمس،أوكا، وأورتيجا،محمود فارس، يسرا المسعودي،محمد فاروق شيبه.



ويجسد سعد الصغير خلال أحداث المسلسل دور شاب متوسط الحال من منطقة شعيبة، وتربطه علاقة حب بفتاة من أسرة غنية تُدعى "فريدة"تجسد دورها الفنانة يسرا المسعودي، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي شيق.



والجدير بالذكر أن سعد الصغير شارك مؤخرًا في مسرحية "لوكاندة الأوباش"، والمسرحية تم عرضها في موسم الرياض، وهي بطولة ماجد المصري،بدرية طلبة،حسن الرداد،مايا دياب،ومن إخراج أشرف زكي.





وجه الفنان سعد الصغير رسالة لوالدته الراحلة بمناسبة حلول عيد الأم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشر سعد الصغير صورة جمعته بوالدته الراحلة،وعلق على الصورة قائلًا :"وحشتيني قوي يا أمي، كل سنة وانتي طيبة،وعمري ما هنساكي أبدًا،ربنا يرحمك ودايمًا معايا في كل حاجة بعملها بالدعاء بتاعك، ربنا يرحمك وتبقي في الجنة ونعيمها يارب، ألف رحمة عليكي يا أمي ".