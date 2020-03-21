Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاه روخ خان يدعو متابعيه لمواجهة فيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 11:46 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

وجه نجم بوليوود الكبير شاه روخ خان رسالة لمتابعيه عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل، للتوعية ضد فيروس كورونا المتفشي بالهند.

ووجه شارو، في فيديو نشره عبر صفحاته على انستجرام وفيسبوك، رسالة لمتابعيه يدعوهم بها لعدم الخروج للأماكن العامة والالتزام بالجلوس بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

كما ناشد شارو متابعيه بأن تبعو تعليمات الوقاية التي توزعها الحكومة الهندية وعد الهلع والهدوء في التعامل مع الحالات التي يتم اكتشافها.

وناشد في نهاية رسالته متابعيه للاتحاد في الحرب ضد كورونا، حتى تخرج الهند ومعها العالم أجمع بسلام من هذه الازمة.
Advertisements

أخبار تهمك

وزير التعليم العالي يكشف خطة مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل | تعافى 26 مصابا.. رئيسة "سانوفي" تعلن اسم دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

"حان الوقت للعزلة".. ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

الطلائع يطلب مهاجم الأهلي في صفقة تبادلية

منذ ساعة و 11 دقيقة

مصري مقيم في بؤرة كورونا الثانية يروي تفاصيلا صادمة

منذ ساعتين

مفاجأة.. الزمالك يعثر على بديل لاحتراف البلدوزر

منذ حوالي 3 ساعات

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تهدد بهذا الإجراء بعد عزلها من القضية

منذ حوالي 4 ساعات

عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أول دولة عربية تطلق صفارات الإنذار بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تفجر مفاجأة عن الدواء المستخدم في علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:50 ص

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

08:41 ص

مصري مقيم في بؤرة كورونا الثانية يروي تفاصيلا صادمة

10:05 ص

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

07:20 ص

الطلائع يطلب مهاجم الأهلي في صفقة تبادلية

10:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status