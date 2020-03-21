شاه روخ خان يدعو متابعيه لمواجهة فيروس كورونا



ووجه شارو، في فيديو نشره عبر صفحاته على انستجرام وفيسبوك، رسالة لمتابعيه يدعوهم بها لعدم الخروج للأماكن العامة والالتزام بالجلوس بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.



كما ناشد شارو متابعيه بأن تبعو تعليمات الوقاية التي توزعها الحكومة الهندية وعد الهلع والهدوء في التعامل مع الحالات التي يتم اكتشافها.





وناشد في نهاية رسالته متابعيه للاتحاد في الحرب ضد كورونا، حتى تخرج الهند ومعها العالم أجمع بسلام من هذه الازمة.



وجه نجم بوليوود الكبير شاه روخ خان رسالة لمتابعيه عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل، للتوعية ضد فيروس كورونا المتفشي بالهند.