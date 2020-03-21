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فرنسا: إيران تفرج عن الأكاديمي الفرنسي رولان مارشال

السبت 21/مارس/2020 - 11:31 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أفرجت السلطات الإيرانية عن الأكاديمي الفرنسي رولان مارشال، المسجون في إيران منذ يونيو 2019، حسبما صرح مسؤول في الرئاسة الفرنسية، اليوم السبت.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، قال المسؤول، إن "مارشال" من المقرر أن يصل إلى فرنسا ظهر اليوم السبت.

وأضاف المسؤول، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حث إيران على الإفراج عن المواطنة الفرنسية، فاريبا أديلخاه، التي ما زالت مسجونة. "فاريبا أديلخاه" أيضًا يحمل جواز سفر إيراني.

أفادت وسائل إعلام إيرانية يوم الجمعة، أن إيران وفرنسا اتفقتا على مبادلة مارشال المحتجز بتهم أمنية واحتجاز إيراني من قبل باريس بسبب انتهاكات مزعومة للعقوبات الأمريكية على طهران.

وأفادت الإذاعة الإيرانية، أن فرنسا أفرجت عن جلال روح الله نجاد، مهندس إيراني مطلوب لدى السلطات الأمريكية بتهمة العقوبات.
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