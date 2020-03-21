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ليس سكرينيار ... مدافع إنتر ميلان يجذب إهتمام مانشستر يونايتد

السبت 21/مارس/2020 - 11:34 ص
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إنتر ميلان
إنتر ميلان
عبد القادر عرابي
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ذكر تقرير إيطالي اليوم السبت، أن نادي مانشستر يونايتد مهتم بخدمات أحد مدافعي إنتر ميلان الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لموقع "جول" النسخة الإيطالية، عبر صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية، فإن نادي مانشستر يونايتد يسعى لضم المدافع الأوروجواياني المخضرم دييجو جودين، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعى مدرب الفريق أولي جونار سولشاير لتقوية خط دفاعه خلال الموسم المقبل، بإضافة مدافع خبير بقيمة جودين، ليقود دفاع الفريق رفقة الثلاثي إيريك بايلي وفيكتور ليندلوف وهاري ماجواير.

وأوضحت التقارير، أن إنتر ميلان مستعد للتخلي عن خدمات دييجو جودين، رغم أنه منضم للفريق في مطلع الموسم الجاري من أتليتيكو مدريد الإسباني.

وخاض صاحب الـ34 عاماً مع إنتر ميلان 25 مباراة في كل البطولات، بيد أنه بدأ يبتعد عن التشكيل الأساسي، لحساب الشاب أليساندرو باستوني.

يذكر أن دفاع مانشستر يونايتد هو رابع أقوى الدفاعات في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.
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