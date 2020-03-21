Advertisements
رئيس جامعة القاهرة يدعو العلماء لمحاولة إيجاد علاج لكورونا
السبت 21/مارس/2020 - 11:39 ص
Advertisements
أية حمروشي
Advertisements
دعا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، العلماء وذوي الاختصاص لسرعة الإفادة بشأن ما تم من محاولات لإيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد، والانضمام للفريق البحثي المشكل بالجامعة.
وقال رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الصلاة العلمية واجبة الاستمرار حتى اكتشاف العلاج، مضيفًا أن الدعاء المتواصل إلى الله لن يرتفع إليه سبحانه بدون عمل صالح يرفعه، مستشهدًا بالآية الكريمة من سورة فاطر: "إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ".
وأكد، أن الاكتشاف العلمي على رأس الأعمال الصالحة، بل أوجبها الآن، متسائلًا: "من منكم أقرب إلى الله الآن"، مشيرًا إلى أن الإجابة في المعمل وليست في مكان آخر، وأن علينا تعميم المسؤولية العلمية المجتمعية أمام الرأي العام عوضًا عن الانشغال بتوافه التواصل الاجتماعي.
جدير بالذكر أن هناك فريقًا بحثيًا من علماء وباحثين جامعة القاهرة يعمل على اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح، أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.
Advertisements