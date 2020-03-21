رئيس جامعة القاهرة يدعو العلماء لمحاولة إيجاد علاج لكورونا

دعا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، العلماء وذوي الاختصاص لسرعة الإفادة بشأن ما تم من محاولات لإيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد، والانضمام للفريق البحثي المشكل بالجامعة.





وقال رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الصلاة العلمية واجبة الاستمرار حتى اكتشاف العلاج، مضيفًا أن الدعاء المتواصل إلى الله لن يرتفع إليه سبحانه بدون عمل صالح يرفعه، مستشهدًا بالآية الكريمة من سورة فاطر: "إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ".





وأكد، أن الاكتشاف العلمي على رأس الأعمال الصالحة، بل أوجبها الآن، متسائلًا: "من منكم أقرب إلى الله الآن"، مشيرًا إلى أن الإجابة في المعمل وليست في مكان آخر، وأن علينا تعميم المسؤولية العلمية المجتمعية أمام الرأي العام عوضًا عن الانشغال بتوافه التواصل الاجتماعي.





جدير بالذكر أن هناك فريقًا بحثيًا من علماء وباحثين جامعة القاهرة يعمل على اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد.



