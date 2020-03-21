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إيران تعلن عن 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 11:36 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم السبت، عن 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الأعداد إلى 1556، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

 

كما أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، يوم الخميس الماضي، إصابة 1046 حالة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 18407، وهي الدولة الأكثر تأثرا بالوباء في الشرق الأوسط.

 

وأشار مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، إلى أن في كل ساعة تقريبا يصاب 50 شخصا بفيروس "كوفيد-19"، كما يموت شخص مصاب بهذا الفيروس كل 10 دقائق كمعدل.

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كورونا فيروس كورونا ايران ارتفاع عدد الوفيات

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