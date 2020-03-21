عاجل.. فنان شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن دنيال وجه رسالة لمتابعيه على ضرورة التباعد في التعامل مع الآخرين حتى يتم تجنب فرص تكرار الاصابة مع اي شخص آخر.



وقبل دنيال، شهدت هوليوود في الايام الماضية الإعلان عن اصابة عدد كبير من النجوم، من ضمنهم نجم صراع العروش كريستوفر هيفجو، والنجم البريطاني إدريس البا.



في حين تم نفي شائعات حول اصابة نجوم آخرين مثل دانيال راتكليف، وكريس جيمر.



أعلن النجم الأمريكي ذو الأصول الآسيوية دنيال داي كيم عن اصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر منشور له عبر صفحته الخاصة على موقع تبادل الصور أنستجرام.