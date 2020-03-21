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إيفانجلين ليلي ترفض الحجر الصحي وتفضل عليه الحرية الشخصية

السبت 21/مارس/2020 - 11:36 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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على عكس العشرات من نجوم ونجمات هوليوود، أعلنت النجمة إيفانجلين ليلي عن رفضها الالتزام بالحجر الصحي ودعوة متابعيه لتطبيق الحجر الصحي الذاتي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة ديلي ميل أن إيفانجلين أثارت الجدل حولها، بعد أن نشرت تغريدة تقول بها أن البعض يفضل حياته على حساب حريته، والبعض الأخر يفضل حريته على حساب حياته.

وصنفت إيفانجلين نفسها من ضمن من يفضلون حريتهم على حساب حياتهم، وتركت لمتابعيها حرية الاختيار، مع تأكيدها على عدم الالتزام بالحجر.

ولجأت العديد من المدن والولايات الأمريكية لتطبيق الحجر الصحي، حتى يتوقف تفشي فيروس كورونا بالولايات المتحدة وتسجيل آلاف الحالات الإيجابية.
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