جودي دينش: أرفض أن تجسد فنانة شخصية جيمس بوند



وفي حوار لها نقلته صحيفة ديلي ميل، قالت جودي أنه سيكون من الرائع ابتكار سلسلة أفلام جاسوسية مخصصة للسيدات بالمستقبل، ولكن تجسيد سيدة لدور جيمس بوند بالتحديد سيكون أمر صعب.



وأوحضت جودي أنها تتمنى أن ترى سيدات في أدوار جاسوسية بالمستقبل، ولكنها ترفض تجسيد سيدة لدور جيمس بوند، لأنه سيبقى دائما باسم جيمس بوند، الذي لا يمكن أن يتحول لاسم سيدة.



وشاركت جودي في دور مسئولة بالمخابرات البريطانية بالعديد من افلام جيمس بوند السابقة، حيث جسدت شخصية باسم M.



تحدثت النجمة البريطانية القديرة جودي دينش عن الجدل المثار حول اختيار سيدة لتجسيد شخصية العميل البريطاني الشهير جيمس بوند في المستقبل.