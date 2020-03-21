Advertisements
Advertisements
Advertisements

"المفوضية الأوروبية" تتوقع ركود اقتصادي يفوق نظيره في 2009

السبت 21/مارس/2020 - 11:32 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن ركود هذا العام قد يكون أسوأ بكثير عما كان متوقعا من قبل، مقترحة تعليقا لقواعد التكتل المالية الصارمة من أجل التخفيف من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد المميت الذي دفع اقتصاده إلى أن يتوقف.


وقالت المفوضية في بيان إنه "بافتراض استمرار الأزمة الصحية حتى بداية يونيو أو ما بعده، قد يكون تراجع النشاط الاقتصادي في 2020 شبيها بانكماش عام 2009"، وهو أسوأ عام للأزمة الاقتصادية والمالية".


وأشارت المفوضية إلى أن افتراضها الأساسي من أسبوع فقط مضى عن انكماش بنسبة 1 بالمئة للناتج الاقتصادي هذا العام قد يكون متفائلا. وقالت إن "التطورات منذ ذلك" تشير إلى مسارا أكثر سلبية.


وتأتي التوقعات المتشائمة منسجمة وأحدث التوقعات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي. وكانت محافظة البنك كريستين لاجارد قد أبلغت قادة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن ناتج منطقة اليورو سوف ينكمش بنسبة 2 بالمئة هذا العام إذا ما استمر الفيروس، الذي تسبب في إغلاق تام في القارة، لمدة شهر واحد، وبنسبة 5 بالمئة إذا استمر لمدة ثلاثة أشهر، حسبما قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج.
Advertisements

أخبار تهمك

"الصحة" تفجر مفاجأة عن الدواء المستخدم في علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

الطلائع يطلب مهاجم الأهلي في صفقة تبادلية

منذ ساعة و 11 دقيقة

أول دولة عربية تطلق صفارات الإنذار بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تهدد بهذا الإجراء بعد عزلها من القضية

منذ حوالي 4 ساعات

مصري مقيم في بؤرة كورونا الثانية يروي تفاصيلا صادمة

منذ ساعتين

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 20 ساعة

وزير التعليم العالي يكشف خطة مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يعثر على بديل لاحتراف البلدوزر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

"حان الوقت للعزلة".. ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل | تعافى 26 مصابا.. رئيسة "سانوفي" تعلن اسم دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

منذ حوالي 5 ساعات

عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:50 ص

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

08:41 ص

مصري مقيم في بؤرة كورونا الثانية يروي تفاصيلا صادمة

10:05 ص

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

07:20 ص

الطلائع يطلب مهاجم الأهلي في صفقة تبادلية

10:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status