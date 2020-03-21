بلقيس فتحي توجه رسالة حب قوية للأطباء والممرضين

وجهت الفنانة بلقيس فتحي، رسالة شكر للأطباء والممرضين، المشاركين في علاج فيروس كورونا المنتشر في العالم، من خلال نشر تغريدة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع التويتات القصيرة "تويتر".



وقالت بلقيس، خلال التغريدة:"تحية صباحية قلبية مني ومن متابعيني لجميع الكوادر الطبية من أطباء وطبيبات وممرضات وممرضين في العالم العربي ممن يعملون على مدار الساعة لإنقاذ الأرواح، أنتم الأبطال الحقيقيين وتوجب علينا مساعدتكم بالبقاء في المنازل حتى لا نحملكم أعباء فوق أعبائكم".



ولاقت التغريدة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اليمنية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ابطالنا" وأضاف آخر"احلى تحيه لهم".



يذكر أن آخر أعمال بلقيس فتحي، أغنية "أرجوك"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يويتوب"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.