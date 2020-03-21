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اللجنة المنظمة لجوائز إيمي تعدل موعد إقامة الحفل بسبب كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 11:31 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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بعد تفشي فيروس كورونا، لجأت العديد من لجان تنظيم حفلات الجوائز بهوليوود لتعديل أو إلغاء حفلات توزيع الجوائز والمهرجانات لأجل غير مسمى.

ومن ضمن هذه الحفلات، حفل توزيع جوائز الأكاديمية الوطنية لعلوم وفنون التليفزيون بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت الصحيفة أن منظمي حفل جوائز المعروف باسم "إيمي"، لن تقيمه بعد الآن في فترة النهار، وستلجأ لموعد مسائي بديل تقوم خلاله بتوزيع الجوائز.

وقبل جوائز إيمي، كان قد تم إلغاء حفلات جوائز أبرزها حفل جوائز الأكدايمية البريطانية للتليفزيون "بافتا tv".
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