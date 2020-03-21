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صلاح عبد الله يشارك في تحدي الخير ويتبرع لـ ٥٠ أسرة من متضرري كرونا

السبت 21/مارس/2020 - 11:10 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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قرر الفنان صلاح عبد الله المشاركة في تحدي الخير الذى أطلقته حملة رسالة التطوعية من أجل مساعدة الأسر المحتاجة للمكوث في المنزل كوسيلة للحد من انتشار فيروس كورونا المنتشر حاليًا في جميع البلاد.


نشر الفنان صلاح عبدالله، تغريدة له من خلال حسابه الشخصي على موقع"تويتر"، كتب فيها:" تحدي_الخير،هشارك في التحدي من غير تحدي بل بقبول دعوة المشاركة في عمل الواجب وبدعوة كل زملائي القادرين للمشاركة وبالفعل تواصلت مع مندوب رسالة لدعم٥٠ أسرة، وسأتواصل مع نقيبنا لدعم٥٠ أسرة من زملائي اللي ظروفهم صعبة ويقينًا بالالتزام بكل قرارات حكومتنا ستنتصر الأمة على هذه الغُمة".

وفي سياق آخر،يعرض للفنان صلاح عبد الله حاليًا فيلم "صندوق الدنيا" وهو بطولة كل من "خالد الصاوي، أحمد كمال،عمرو القاضي، رانيا يوسف، باسم سمرة، علاء مرسي.

والجدير بالذكر أن الفنان صلاح عبد الله يشارك في السباق الرمضاني المقبل من مسلسل "هجمة مرتدة"، والمسلسل بطولة أحمد عز،ماجدة زكي، هند صبري،صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم،محمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد،وهو من تـأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.
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