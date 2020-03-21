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دوللي شاهين تهدي أمهات مصر "يا حبيبتي يا أمي" بمناسية عيد الأم

السبت 21/مارس/2020 - 10:56 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعادت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين طرح أغنية "يا حبيبتي يا أمي" بمناسبة عيد الأم عبر صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي  "فيس بوك" وعلقت: " كل سنة وكل امهاتنا بخير".

"ياحبيبتي يا امي" من كلمات السيد علي وألحان علاء الراوي وتوزيع عمر إسماعيل، وتم تصوير الأغنية في القاهرة.

وتقول كلمات الأغنية

ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي يا أمي يا أجمل هدية
دانت يا قلبي اقرب من نفسي ليا ربنا يخليكي ليا
عمري مانسى يا أمي أنا فضلك عليا
دعوة منك بتحللي حياتي في عينيا
دانا لو جبت الدنيا دي ليكي ما يكفيش
ربنا ما يحرمني منك عمري مانسى يا أمي إن أنا حتة منك 
دانا لو ضاقت بيا الدنيا ماليش غير حضنك ربنا ما يحرمني منك

وتواصل دوللي شاهين تصوير مشاهدها من فيلمها الجديد “عيد جواز” والذي من المقرر طرحه بجميع دور العرض.

الفيلم من بطولة دوللي شاهين وايهاب فهمي وعمر خورشيد وحسام فارس وندى بهجت ومحمد سليمان وأميرة نايف انتاج ايمن زكي وإخراج احمد عبد الظاهر.
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