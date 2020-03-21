منة فضالي تنشر صورة مع والدتها وتعلق: "ربنا يشفيكي"

احتفلت الفنانة منة فضالي، بعيد الأم من خلال نشر مجموعة صور جديدة لها مع والداتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت منة، على الصور قائلة:"كل سنه وأنتي طيبه يا أمي كل سنه وأنا مليش غيرك في الدنيا كل سنه وأنتي معايا وفي ظهري وسند ليا ربنا يديكي الصحة وطولت العمر ويشفيكي ويقدرني اوفيكي جزء من تعبك معايا انتي الحب وأنتي الأمان كل سنه وأنتي طيبه".



يذكر أن آخر أعمال منة فضالي، مسلسل "بنت القبائل"، الذي عرض مؤخرًا على احدى الشاشات الفضائية، وينتمي لنوعية الأعمال ذات 60 حلقة، وشارك في البطولة الفنانة حنان مطاوع ومحمد رياض وهاجر الشرنوبي ومدحت تيخا.