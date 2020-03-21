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ماسكات طبيعية للعناية ببشرتك في عيد الأم

السبت 21/مارس/2020 - 10:48 ص
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بوابة الفجر
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تحتاج الأمهات لكثير من العناية ببشرتهن، ومن هنا نقدم أفضل الماسكات التي من شأنها العناية ببشرتكِ كأم:

ماسك العسل والشوفان
ضعي اناء وامزجي 1ملعقة كبيرة من العسل مع 2 ملعقتين كبيرتين من الشوفان و1ملعقة كببيرة حليب، ويتم مزجهم جيدا واتركي الخليط على وجهك لمدة 15،وبعد ذلك انزعيه برفق واشطفي وجهك بالماء الدافئ.

ماسك الليمون والزبادي
ضعي اناء به 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون و2ملعقتين كبيرتين من اللبن الزبادي، ويتم مزاجهم جيدا،ضعي الماسك على وجهك لمدة 20 دقيقة،،واغسلي وجهك بالماء، لا سيما بعد ذلك التعرض لأشعة الشمس.

ماسك السكر وزيت الزيتون
امزجي 1 ملعقة كبيرة سكر بني مع1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون و1ملعقة كبيرة زيت جوز الهند، وافركي الوجه بها وبعد ذلك اشطفي بالماء الدافئ.
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