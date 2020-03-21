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"ماتتعوضيش يا أمي" رسالة رحمة لوالدتها في عيد الأم

السبت 21/مارس/2020 - 10:50 ص
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الفجر الفني
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رغم تخطي أعداد المصابين بوباء كورونا المستجد 250 حالة بمصر، إلا أن المطربة رحمة قررت المخاطرة والنزول الى الاستوديو لتسجيل احدث أغانيها بعنوان "ماتتعوضيش يا أمي" لإهدائها الى والدتها بمناسبة عيد الأم مع الأخذ في الاعتبار كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

الأغنية كلمات ولحن رحمة، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس و ماستر محمود علاء، جيتار جاليلو، باص جيتار سيكا، تسجيل شريف عبد الجابر.

وتقول كلماتها: ماتتعوضيش و لا بكنوز الدنيا يا أمي.. ماتتعوضيش يا ست الكل يا شايلة همي.. ماتتعوضيش.. يا اللي أنكتب حبي في قلبك و أنحفر.. وبتقدري تسامحي وتمحي اللي حصل.. ماتتعوضيش.

وقد صرحت المطربة رحمة: جاءتني فكرة أغنية "ماتتعوضيش يا امي" بعد مروري بإحساس قاسي في تعب والدتي حين شعرت لا قدر الله إنني ممكن أفقدها وهي الباقية لي بعد وفاة والدي قبل سنوات قليلة. 

وأضافت رحمة: "فقررت تسجيل الاغنية تعبيرا مني ورسالة نابعة من القلب لأمي الحبيبة خاصة بعد تجاوزها عملية خطيرة في الأيام الماضية.
واعربت رحمة عن سعادتها باستمرار التعاون مع الموزع الموسيقي طارق عبد الجابر والذي صنعت معه مؤخرا خمسة اغاني خرج منها للجمهور اثنين بالإضافة الى ثلاث أغنيات من كلمات ولحن عزيز الشافعي وتوزيع طارق عبد الجابر سيكونون مفاجآت للجمهور في موسم الصيف المقبل".

الجدير بالذكر أن المطربة رحمة قد طرحت الكليب الخاص بأغنيتها الجديدة "ماتتعوضيش يا أمي" على قناتها على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. 


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