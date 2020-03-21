حسام داغر لوالدته الراحلة: "الدنيا بقت صعبة من بعدك"

وجه الفنان حسام داغر رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة بمناسبة عيد الأم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر حسام داغر صورة جمعته بوالدته الراحلة،وعلق على الصورة قائلًا :"آخر صورة ليا معاكي يا ماما وانتي تعبانة و جيتي حضرتي معايا آخر تكريم و المداخلة التليفونية اللي عملتيها مفاجأة ليا و أنا في برنامج مع نشوى مصطفى".



وتابع قائلًا :"يااه قد إيه صوتك وحشني والدنيا بقت صعبة قوي من بعدك و محدش بقى عارف فيه إيه، ربنا رحمك و يرحمنا جميعًا إن شاء الله برحمته، و نلتقي علي خير".



يشار أن الفنان حسام داغر كشف مؤخرًا عن نسبه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال نشره لمستند رسمي يؤكد صحة كلامه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع" إنستجرام".



وفي سياق آخر، يُشارك حسام داغر في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل" النهاية "، وهو بطولة يوسف الشريف،سهر الصايغ، محمد لطفي،عمرو عبد الجليل،محمد لطفي، ناهد السباعي، شريف منير، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي.



