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عمر العبداللات: الأم المصرية "عملة نادرة ما فيش منها"

السبت 21/مارس/2020 - 10:42 ص
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عمر عبدالات
عمر عبدالات
أحمد رمضان متولي
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تحت عنوان "الام المصرية" وتزامناً مع الإحتفال بعيد الأم، أطلق "صوت العروبة" الفنان الأردني عمر العبداللات أغنية مخصصة للأم المصرية حاملاً بين طياتها كل معاني المحبة والوفاء للأم المصرية، مستذكراً فيها صفاتها وقوتها وصبرها وعزيمتها، حيث قام بتلحين العمل عمر العبداللات نفسه، بعد أن كتب كلماته الشاعر المصري مصطفى حسن، وقام  بتوزيعها  موسيقياً الموزع الموسيقي عمر صباغ، وقام بهندسة الصوت المهندس إيهاب نبيل، وهي من إنتاج الفنان عمر العبداللات إهداءاً منه للام المصرية ولمصر كمحبه ووفاء.

هذا وقد بدأ عرض الفيديو كليب أغنية "الأم المصرية" في عدد كبير من القنوات الفضائية المصرية، ومن خلال القناة الرسمية لصوت الأردن عمر العبداللات في موقع "اليوتيوب"، بالإضافة الى الإذاعات المصرية، مؤكداً حرصه بكل حماس أن تصل الأغنية الى كل بيت في جمهورية مصر العربية.

ويذكر أن العبداللات قدم مسبقاً أغنية للجيش المصري بعنوان "يحكى أن"، والتي لاقت نجاحاً وإنتشاراً كبيراً في مصر.
 
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