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كل ما تريد معرفته عن يوم يوم الأم Mother's Day الذي يحتفل به العالم العربي اليوم الموافق 21/3/2020

السبت 21/مارس/2020 - 10:42 ص
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يوم الأم Mother's Day
يوم الأم Mother's Day
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يحتفل العالم العربي اليوم السبت الموافق الـ21 من مارس 2020، بيوم عيد الأم بعدم حدد له هذا اليوم|، بعدما انتشرت الفكرة في غالبية العالم باختلاف الأيام، وهو ما سنسرده لكم في السطور التالية.

ظهور يوم الأم Mother's Day  

ظهر احتفال عيد الأم أو يوم الأم Mother's Day في مطلع القرن العشرين، واحتفلت به بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع. 

مبتكرو يوم الأم Mother's Day  

وجاء الاحتفال بيوم يوم الأم Mother's Day برغبة من المفكرين الغربيين والأوروبيين بعد أن وجدوا الأبناء في مجتمعاتهم يهملون أمهاتهم ولا يؤدون الرعاية الكاملة لهن فأرادوا أن يجعلوا يوماً في السنة ليذكروا الأبناء بأمهاتهم. لاحقا اتسعت رقعة المحتفلين به حتى صار يحتفل به في العديد من الأيام وفي شتى المدن في العالم وفي الأغلب يحتفل به في شهر آذار أو نيسان أو أيار.

موعد الاحتفال بـ يوم الأم Mother's Day  

ويختلف موعد الاحتفال بيوم يوم الأم Mother's Day من دولة لأخرى، فمثلاً في العالم العربي يكون اليوم الأول من فصل الربيع أي يوم 21 مارس، أما في النرويج فيحتفل به في 2 فبراير؛ في الأرجنتين فهو يوم 3 أكتوبر، وجنوب أفريقيا تحتفل به يوم 1 مايو. وفي الولايات المتحدة يكون الاحتفال في الأحد الثاني من شهر مايو من كل عام.

يوم الأم Mother's Day  فكرة أمريكية

وتعد مناسبة يوم الأم Mother's Day  فكرة من ابتكار أمريكي، لا ينحدر مباشرةً تحت سقف احتفالات الأمهات والأمومة التي حدثت في كل مكان في العالم منذ آلاف السنين، مثل عبادة اليونان لكوبيلي، وعيد الرومان لهيلريا، واحتفال المسيحيين في أوروبا بيوم أحد الأمومة بالرغم من ذلك أصبح مصطلح عيد الأم مرادفا لهذه العادات القديمة.

أنا جارفيس و يوم الأم Mother's Day  

أنشأت "أنا جارفيس" الجمعية الدولية لـ يوم الأم Mother's Day  في عام 1912،  وأكدت على أن مصطلح "mother's" يجب أن يكون مفرداً وفي صيغة الملكية وليس جمع في صيغة الملكية، لجميع العائلات تكريماً لأمهاتهم ولكافة الأمهات في العالم.

مصطلح يوم الأم Mother's Day  في القانون الأمريكي

واستخدم رئيس الولايات المتحدة وودرو ويلسون، مسمى يوم الأم Mother's Day في القانون كعيد رسمي في الولايات المتحدة، كما استخدمه الكونجرس الأمريكي في سنّ القانون، كما أشار له رؤساء آخرون في إعلاناتهم مركزين على عيد الأم.

أول احتفال بـ يوم الأم Mother's Day  

وشهد 1908 أول احتفال بيوم يوم الأم Mother's Day عندما أقامت أنا جارفيس ذكرى لوالدتها في أمريكا، وبعد ذلك بدأت بحملة لجعل عيد الأم معترف به في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من نجاحها عام 1914 إلا أنها كانت محبطة عام 1920، لأنهم صرحوا بأنها فعلت ذلك من اجل التجارة. 

فكرة يوم الأم Mother's Day  

واعتمدت المدن يوم الأم Mother's Day جيفرس و أصبح الآن يحتفل به في جميع العالم، وفي هذا التقليد يقوم كل فرد بتقديم هديه أو بطاقة أو ذكرى للأمهات و الجدات.

يوم الأم Mother's Day  في مصر

واحتفل المصريون بيوم يوم الأم Mother's Day  بعدما طرح الصحفي المصري الراحل علي أمين – مؤسس جريدة أخبار اليوم مع أخيه مصطفى أمين - في مقاله اليومي "فكرة" طرح فكرة الاحتفال بعيد الأم قائلا: "لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه "يوم الأم" ونجعله عيداً قومياً في بلادنا وبلاد الشرق.

قبول فكرة يوم الأم Mother's Day  

وعلى الفور، زارت إحدى الأمهات الراحل مصطفى أمين في مكتبه وقصت عليه قصتها وكيف أنها ترمَّلت وأولادها صغار، ولم تتزوج، وكرست حياتها من اجل أولادها، وظلت ترعاهم حتى تخرجوا في الجامعة، وتزوجوا، واستقلوا بحياتهم، وانصرفوا عنها تماماً، فكتب مصطفى أمين وعلي أمين في عمودهما الشهير "فكرة" يقترحان تخصيص يوم الأم Mother's Day  يكون بمثابة يوم لرد الجميل وتذكير بفضلها.

تحديد الـ21 من مارس للاحتفال بـ يوم الأم Mother's Day  

وانهالت الخطابات عليهما تشجع فكرة الاحتفال بـ يوم الأم Mother's Day  واقترح البعض أن يخصص أسبوع للأم وليس مجرد يوم واحد، ورفض آخرون الفكرة بحجة أن كل أيام السنة للأم وليس يومًا واحدًا فقط، لكن أغلبية القراء وافقوا على فكرة تخصيص يوم واحد، وبعدها تقررأن يكون يوم 21 مارس ليكون عيداً للأم، وهو أول أيام فصل الربيع ؛ ليكون رمزًا للتفتح والصفاء والمشاعر الجميلة.



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