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لمواجهة كورونا.. مبادرة لتحويل "كولوديرات المياه" لنقاط تعقيم بقنا (صور)

السبت 21/مارس/2020 - 10:46 ص
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أطلق عدد من شباب قرية الرئيسية بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا، مبادرة لتحويل "كولديرات" المياه في شوارع القرية إلى نقاط للتعقيم، ووضع مواد مطهرة لتعقيم الأيدي، في إطار العمل على منع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال طارق الريان، مؤسس المبادرة، إنه تم العمل على تحويل كافة كولديرات المياه في الشوارع الموجودة بالقرية إلى نقاط للتعقيم، والتي تهدف إلى استغلال الكولدير للتعقيم، وتوفير وسيلة لتعقيم أيدي المارة في الشوارع بشكل مجاني ومتاحة للجميع.

وتابع، أنه تم توفير كافة المواد المستخدمة للتعقيم والتطهير بشكل مجاني وعن طريق الجهود الذاتية، مؤكدًا أن الحملة تهدف الى عدم نقل الفيروس من خلال أماكن الاستعمال العام، خاصة وأن الكولديرات تعتبر من أبرز الأشياء التي تنقل العدوى، نتيجة استخدام كوب واحد يستخدمه الجميع للشرب. 

وأكد الريان، أن المبادرة ستتوسع أيضًا للعمل على تعقيم كافة دور العبادة والمنشئات الحكومية والحيوية، بالإضافة الى التنسيق مع الأهالي لتعقيم المنازل، بالإضافة الى توعيتهم حول آليات التعقيم الصحيحة، من أجل العمل والمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الندوة التي نظمتها مديرية الصحة بقنا للعاملين بالقطاع الصحي للتوعية بفيروس كورونا، تحت عنوان "فيروس كورونا المستجد - التشخيص والعلاج والوقاية".

وحاضر في الندوة الدكتور أشرف العدوي، استشاري الأمراض الصدرية، وخبير منظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا وعدد من الأطباء في تخصصات الصدر، الحميات، الباطنة، العناية، مكافحة العدوى، صحة الأسرة.

وخلال الندوة، ألقى الدكتور أشرف العدوي، محاضرة تحدث خلالها عن إجراءات السلامة الصحية والعادات الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم عرض مفصل عن تاريخ الفيروس وأنواعه وأعداد الإصابات حول العالم، وأيضا سرعة انتشار المرض وفترة الحضانة للفيروس وطرق انتشاره وعدد الدول التي ظهر بها وأكثر الدول انتشارا للفيروس. 

وفي الختام، طمأن الدكتور أشرف العدوي، الحضور بأن فيروس الكورونا أقل خطرا من فيروس البرد التقليدي من حيث سرعة الانتشار حول العالم.

وتم فتح باب المناقشة بين الدكتور أشرف العدوي والحاضرين حيث قام بالرد على عدد من الأسئلة والاستفسارات حول الفيروس وأعراضه وطرق التشخيص ومراحل الشفاء منه والأدوية التي يتم استخدامها حاليا للحد من الآثار الجانبية للفيروس في حالة الإصابة به. 

وفي سياق آخر، وجه محافظ قنا، الشكر للدكتور أشرف العدوي، على هذه المعلومات القيّمة وجهده المبذول في التوعية للحد من انتشار الفيروس.

وأكد على الحاضرين من الأطباء، ضرورة نقل هذه الإرشادات إلى المواطنين وتصحيح المعلومات المغلوطة لديهم وإرسال رسالة طمأنة لهم، بأن الوضع الحالي لا يدعو للقلق.
لمواجهة كورونا.. مبادرة لتحويل "كولوديرات المياه" لنقاط تعقيم بقنا (صور)
لمواجهة كورونا.. مبادرة لتحويل "كولوديرات المياه" لنقاط تعقيم بقنا (صور)
لمواجهة كورونا.. مبادرة لتحويل "كولوديرات المياه" لنقاط تعقيم بقنا (صور)
لمواجهة كورونا.. مبادرة لتحويل "كولوديرات المياه" لنقاط تعقيم بقنا (صور)
لمواجهة كورونا.. مبادرة لتحويل "كولوديرات المياه" لنقاط تعقيم بقنا (صور)
لمواجهة كورونا.. مبادرة لتحويل "كولوديرات المياه" لنقاط تعقيم بقنا (صور)
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الكلمات المفتاحية

نقاط تعقيم كولديرات قنا فيروس كورونا صحة عالمية تفشي الفيروس

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