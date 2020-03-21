Advertisements
Advertisements
Advertisements

الهند ترفض السماح لرحلة جوية هولندية بالهبوط وتجبرها على العودة

السبت 21/مارس/2020 - 10:20 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
رفضت سلطات الطيران المدني الهندي، اليوم السبت، السماح لرحلة تابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية، التي كانت متجهة إلى دلهي إلى أمستدام، بالسماح لها بالهبوط، وأجبرتها على العودة.

وادعى الجانب الهندي، أن الرحلة لم يكن لديها تصريح هبوط، ولكن السلطات في البلدين على اتصال لحل هذه المشكلة، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

ويعتقد أن رحلة كيه إل إم 871 كانت تقل نحو 125 راكبا هنديا بينهم امرأة حامل وكان من المقرر أن تهبط في مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي في الساعة 1:10 صباحًا بتوقيت الهند القياسي (IST) اليوم السبت.

وقال مسؤولون في دلهي، إنه تم إخبار الطائرة بالعودة إلى أمستردام بينما كانت تحلق فوق روسيا. نشأ الارتباك بين مسؤولي الطيران المدني بسبب المبادئ التوجيهية الصادرة الأسبوع الماضي والتي ذُكر فيها أن الرحلات الجوية التي تقل ركابًا من الاتحاد الأوروبي لن يُسمح لها بالهبوط بعد 18 مارس.

ومع ذلك، ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في 19 مارس: "إذا لم يسافر أي راكب عبر دولة مقيدة وفقًا للاستشارة، فلا يجب أن تكون هناك مشكلة".

كانت رحلة كيه إل إم، التي تم منعها من الهبوط، تحمل ركابًا عابرين في مطار شيبول الذين كانوا قد قادوا من الولايات المتحدة وكندا للحاق برحلة ربط.

يُظهر الموقع الإلكتروني لشركة الطيران توقيتًا تمت إعادة جدولته وادعى أن الرحلة ستهبط الآن الساعة 11:30 مساءً. التوقيت القياسي الهندي (IST) في مطار دلهي - قبل دقائق من دخول الحظر الصارم على الطيران الدولي حيز التنفيذ.

في غضون ذلك، يشكو الركاب على متن الطائرة من الصعوبات التي يواجهونها.
Advertisements

أخبار تهمك

عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

أول دولة عربية تطلق صفارات الإنذار بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مصري مقيم في بؤرة كورونا الثانية يروي تفاصيلا صادمة

منذ ساعة و 16 دقيقة

بحكم خبرته.. الحضري ينصح عاشور وإكرامي بهذا الأمر!

منذ ساعتين و 12 دقيقة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تهدد بهذا الإجراء بعد عزلها من القضية

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل | تعافى 26 مصابا.. رئيسة "سانوفي" تعلن اسم دواء لعلاج كورونا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة عن الدواء المستخدم في علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 19 ساعة

"حان الوقت للعزلة".. ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف خطة مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الطلائع يطلب مهاجم الأهلي في صفقة تبادلية

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:50 ص

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

08:41 ص

عاجل | تعافى 26 مصابا.. رئيسة "سانوفي" تعلن اسم دواء لعلاج كورونا

08:56 ص

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

07:20 ص

عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

08:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status