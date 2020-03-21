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فيروس كورونا.. 70 مليون تحت العزل في أمريكا

السبت 21/مارس/2020 - 10:37 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، وضع 3 ولايات كبرى تحت العزل أو "الحد من الحركة"، من أجل مواجهة العاصفة التي خلفها فيروس كورونا، الذي بدأ يجهد بالفعل النظم الصحية بشدة في أجزاء واسعة من أوروبا.

 

وقيدت ولايتي نيويورك وإلينوي، حركة السكان إلى حد كبير في منازلهم ابتداء من نهاية هذا الأسبوع، بعد أن فعلت كاليفورنيا أكبر ولاية أمريكية، ذلك الجمعة.

 

وقالت السلطات الأمريكية، إن تلك القيود ستسرى على الحركة السبت في إلينوي والأحد في نيويورك، في حين تستعد ولايتي كونيتيكت وأوريغون لخطوات مماثلة.

 

ويذكر أن عدد سكان الولايات الأمريكية الثلاث يبلغ أكثر من 70 مليون نسمة.

 

وقد أعلن عمدة نيويورك، في وقت سابق، أن جميع العاملين في القطاعات غير الأساسية سيطلب منهم البقاء في منازلهم قدر الإمكان، وسيتم حظر التجمعات بأي حجم، كما سيتم عمل استثناءات للمهمات الأساسية، مثل شراء البقالة والأدوية، وممارسة الرياضة.

 

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