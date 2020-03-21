Advertisements
Advertisements
Advertisements

"مياه أسيوط" تَدعم أسطولها الميكانيكى بـ5 أوناش جديدة

السبت 21/مارس/2020 - 10:30 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

صرح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، بأن الشركة دعمت أسطولها الميكانيكى بـ 5 أوناشٍ شوكة جديدة تبلغ حمولة الونش الواحد منها نحو 3 أطنان، وذلك فى إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.
وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، أنه سيتم تخصيص 3 أوناش للأسطول الميكانيكى بمحافظة أسيوط، وونشين آخرين لتدعيم الأسطول الميكانيكى بمحافظة الوادى الجديد، بهدف استخدامها فى أعمال الصيانة، ورفع المحولات الكهربائية، ومواتير ومولدات الكهرباء بالمحطات، بالإضافة إلى سحب الطلمبات الغاطسة، والتى من شأنها رفع كفاءة وسرعة الأداء المؤسسى.


وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، أن الشركة تسعى بكل طاقتها للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتحقيق الاستجابة السريعة والفورية لإصلاح ومعالجة أى أعطال  فى أسرع وقت ممكن، وتقديم الصيانة الدورية لمشتملات قطاعى المياه والصرف الصحى.


وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم تدعيم الأسطول الميكانيكى للشركة فى الفترة الماضية بالعديد من المعدات التى تمكن من تطبيق أحدث استراتيجيات الأداء المؤسسى فى الإصلاح والتوصيل، ومن بين تلك المعدات توفير 4 كباشات جديدة لأعمال التطهير بغرف وخطوط الصرف الصحى، و16  سيارة مجهزة لتطبيق أحدث وأسرع سبل الإصلاح، و30 تروسيكلاً لسرعة الأداء ورفع مستوى الخدمات، بجانب سيارتي قلاب كبيرتين سعة الواحدة 8 م3، ورفع كفاءة سيارة نقل كلور سعة 7 أسطوانات.

Advertisements

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ يوم

"الصحة" تفجر مفاجأة عن الدواء المستخدم في علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 18 ساعة

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تهدد بهذا الإجراء بعد عزلها من القضية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

منذ حوالي 3 ساعات

أول دولة عربية تطلق صفارات الإنذار بسبب فيروس كورونا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

وزير التعليم العالي يكشف خطة مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"حان الوقت للعزلة".. ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل | تعافى 26 مصابا.. رئيسة "سانوفي" تعلن اسم دواء لعلاج كورونا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:41 ص

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

عاجل | تعافى 26 مصابا.. رئيسة "سانوفي" تعلن اسم دواء لعلاج كورونا

08:56 ص

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

07:20 ص

عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

08:30 ص

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تهدد بهذا الإجراء بعد عزلها من القضية

07:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status