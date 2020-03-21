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كريم عبد العزيز يشارك جمهوره بصورة نادرة لوالدته بمناسبة عيد الأم

السبت 21/مارس/2020 - 10:31 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز، جمهوره بصورة جديدة نادره لوالدته ووالده الراحل محمد عبد العزيز في شبابهم، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق كريم، على الصورة قائلًا:"يا ماما يا أمّه يا أمّاتي سلاماتي إحتراماتي قبلاتي كل سنة وحضرتك طيبة وربنا يخليكي لينا".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"الله شكلهم جميل قوي الله يرحمه ويغفرله" وأضاف آخر"انت شبه مامتك قوي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ماشاءالله قمر ربنا يحفظهالك".

يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز، مسلسل "هوجان"، الذي شارك به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار اكشن كوميدي، وشارك في البطولة محمد امام وهاجر أحمد واوس اوس.
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يوم عيد الام

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