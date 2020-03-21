Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلماني يطالب بالتصدي لـ"زواج السنة" وتجريمه

السبت 21/مارس/2020 - 10:31 ص
Advertisements
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
تقدم فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار زواج السنة في بعض المناطق، خاصة القبلية، وهو أحد صور زواج القاصرات والأطفال، وهو زواج غير معترف به حكوميا، في كثير من الأحيان ينتهي الأمر أمام المحاكم في محاولة لإثبات الزواج، ثم نسب الأطفال، سنوات في المحاكم لفتيات لم تبلغ سنهن الثامنة عشرة، أرغمتهن ظروف أسرهن على زواج السنة.

وأكد بركات في بيان، اليوم السبت، أن زواج القاصرات ظاهرة اجتماعية سلبية انتشرت في قرى الريف في الوجه البحري والصعيد بالمخالفة للقانون المصري والقوانين الدولية التي تنص على حماية الطفل، وأن زواج السنة صيغة أخرى للزواج المبكر أو زواج القاصرات، موضحا أنه بمثابة دعارة مقننة وتحايل على القانون، وأن الفقر والجهل والتقاليد الخاطئة تقف سببا وراء انتشار ظاهرة الزواج المبكر.

وأضاف النائب، أنه كشفت بيانات التعبئة والإحصاء ٢٠١٨، أن هناك ١١٨ حالة زواج قاصرات سنويًا أي ما يعادل نحو ٤٠٪ من إجمالي حالات الزواج بينهن ١٢٠٠ مطلقة وأكثر من ١٠٠٠ أرمل، وبحسب الأرقام والإحصاءات في يناير ٢٠٢٠، فإن ٥ محافظات الأعلى في تفشى زواج القاصرات «البحيرة الفيوم الدقهلية الجيزة الشرقية».

وأوضح عضو مجلس النواب، أن زواج السنة لا يضمن أي حق من حقوق المرأة على الإطلاق، وإنما فيه إهدار لحقوقها وهدم لكيانها، بالإضافة لتعرضها إلى أخطار جسدية ونفسية، مشيرا إلى أن الإحصائيات الحديثة رصدت نحو 5 آلاف حالة إجهاض وتسمم حملي نتيجة لعدم اكتمال نمو الطفلة، فضلا عن الأمراض النفسية التي تصاب بها أبرزها انخفاض مفهومها نحو ذاتها نتيجة افتقادها لطفولتها، ومتلازمات الاكتئاب واضطراب النوم وفرط الشهية العصبي.

وكما أن الخطر يمتد ليصل إلى درجة عدم القدرة على إثبات نسب الأطفال، والسبب أن الزواج في هذا الوضع غير قانوني، حيث يتم شفويا بين أهل الزوج والزوجة مع أخذ شيك لضمان حقها، مطالبا بمواجهة الظاهرة، وأن تتخذ إجراءات لازمة للخروج من تلك الأزمة وأن تضع قانونا يجرم زواج الأطفال قبل الوصول للسن القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

زواج القاصرات زواج السنة برلماني

أخبار تهمك

وزير التعليم العالي يكشف خطة مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الطلائع يطلب مهاجم الأهلي في صفقة تبادلية

منذ ثلث ساعة

أول دولة عربية تطلق صفارات الإنذار بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تهدد بهذا الإجراء بعد عزلها من القضية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل | تعافى 26 مصابا.. رئيسة "سانوفي" تعلن اسم دواء لعلاج كورونا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 19 ساعة

مصري مقيم في بؤرة كورونا الثانية يروي تفاصيلا صادمة

منذ ساعة و 14 دقيقة

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

"الصحة" تفجر مفاجأة عن الدواء المستخدم في علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بحكم خبرته.. الحضري ينصح عاشور وإكرامي بهذا الأمر!

منذ ساعتين و 10 دقيقة

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ ساعة و نصف

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

"حان الوقت للعزلة".. ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:50 ص

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

08:41 ص

عاجل | تعافى 26 مصابا.. رئيسة "سانوفي" تعلن اسم دواء لعلاج كورونا

08:56 ص

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

07:20 ص

عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

08:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status