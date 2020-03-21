برلماني: الدولة تتعامل بحرفية فيمواجهة كورونا

وأكد أن الحكومة تعاملت بحرفية من خلال الإجراءات الاستباقية وترسيخ مبدأ الشفافية تجاه المواطنيين.





وأوضح في بيان اليوم السبت، أن مصر عملت بشكل جيد على احتواء الفيروس منذ بداية الحدث وسيطرت عليه داخل المجتمع، وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية تشيد بتعامل السلطات المصرية مع فيروس كورونا المستجد، واحتوائه منذ بداية ظهوره ومنع انتشاره على نطاق واسع.



